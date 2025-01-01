DocumentationSections
LineStyleSet

Définit le style de ligne.

void  LineStyleSet(
   const uint  style      // style
   );

Paramètres

style

[in]  Style de ligne.

Note

Le paramètre d'entrée peut avoir n'importe quelle valeur de l'énumération ENUM_LINE_STYLE. Il est également possible de créer un style de ligne personnalisée.