PolylineWu

Dessine une polyline en utilisant l'algorithme d'anti-aliasing Wu.

void PolylineAA(

int& x[],

int& y[],

const uint clr,

const uint style=UINT_MAX

);

Paramètres

x[]

[in] Tableau de coordonnées X de la polyline.

y[]

[in] Tableau de coordonnées Y de la polyline.

clr

[in] Couleur au format ARGB.

style=UINT_MAX

[in] Le style de ligne est une valeur de l'énumération ENUM_LINE_STYLE ou une valeur personnalisée.