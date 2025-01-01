DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques personnalisésCCanvasFontSet 

Définit la police de caractères actuelle.

bool  FontSet(
   const string  name,        // nom
   const int     size,        // taille
   const uint    flags=0,     // flags
   const uint    angle=0      // angle
   );

Paramètres

name

[in]  Nom de la police de caractères. Par exemple, "Arial".

size

[in]  Taille de la police de caractères. Voir la description de la fonction TextSetFont() pour savoir comment définir la taille.

flags=0

[in]  Flags de créations de la police de caractères. Voir la description de la fonction TextSetFont() pour en savoir plus sur les flags.

angle=0

[in]  Angle de pente de la police de caractères en dixièmes de degrés.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon