FontSet

Définit la police de caractères actuelle.

bool FontSet(

const string name,

const int size,

const uint flags=0,

const uint angle=0

);

Paramètres

name

[in] Nom de la police de caractères. Par exemple, "Arial".

size

[in] Taille de la police de caractères. Voir la description de la fonction TextSetFont() pour savoir comment définir la taille.

flags=0

[in] Flags de créations de la police de caractères. Voir la description de la fonction TextSetFont() pour en savoir plus sur les flags.

angle=0

[in] Angle de pente de la police de caractères en dixièmes de degrés.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon