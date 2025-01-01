DocumentationSections
Line

Dessine un segment d'une ligne à main levée.

void  Line(
   int         x1,      // coordonnée X
   int         y1,      // coordonnée Y
   int         x2,      // coordonnée X
   int         y2,      // coordonnée Y
   const uint  clr      // couleur
   );

Paramètres

x1

[in]  Coordonnée X du premier point du segment.

y1

[in]  Coordonnée y du premier point du segment.

x2

[in]  Coordonnée X du second point du segment.

y2

[in]  Coordonnée Y du second point du segment.

clr

[in]  Couleur au format ARGB.