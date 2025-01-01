DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques personnalisésCCanvasCircleWu 

CircleWu

Dessine un cercle en utilsant l'algorithme d'anti-aliasing Wu.

void  CircleWu(
   const int     x,       // coordonnée X
   const int     y,       // coordonnée Y
   const double  r,       // rayon
   const uint    clr      // couleur
   );

Paramètres

x

[in]  Coordonnée X du centre du cercle.

y

[in]  Coordonnée Y du centre du cercle.

r

[in]  Rayon du cercle.

clr

[in]  Couleur au format ARGB.