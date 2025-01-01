DocumentationSections
ColorGrid (méthode Get)

Retourne la couleur de la grille.

 uint  ColorGrid()

Valeur de Retour

Couleur de la grille.

ColorGrid (méthode Set)

Définit la couleur de la grille.

 void  ColorGrid(
   const uint  value,  // couleur de la grille 
   )

Paramètres

value

[in]  Couleur de la grille.  