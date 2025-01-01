DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques personnalisésCChartCanvasDrawScaleRight 

DrawScaleRight

Méthode virtuelle pour redessiner l'échelle droite de valeurs.                                            

 virtual int  DrawScaleRight(
   const bool  draw,  // flag
   )

Paramètres

draw

[in] Flag indiquant si l'échelle doit être redessinée.

Valeur de Retour

Largeur de l'échelle de valeurs.