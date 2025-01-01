DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques personnalisésCCanvasTextSize 

TextSize

Retourne la taille du texte.

void  TextSize(
   const string  text,       // texte
   int&          width,      // largeur
   int&          height      // hauteur
   );

Paramètres

text

[in]  Texte à mesurer.

width

[out]  Référence à une variable pour retourner la largeur du texte.

height

[out]  Référence à une variable pour retourner la hauteur du texte.

Note

La police de caractères actuelle est utilisée pour mesurer le texte.