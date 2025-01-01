TextSize

Retourne la taille du texte.

void TextSize(

const string text,

int& width,

int& height

);

Paramètres

text

[in] Texte à mesurer.

width

[out] Référence à une variable pour retourner la largeur du texte.

height

[out] Référence à une variable pour retourner la hauteur du texte.

Note

La police de caractères actuelle est utilisée pour mesurer le texte.