DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques personnalisésCChartCanvasMaxData 

MaxData (méthode Get)

Retourne la quantité maximum de données (séries) autorisées.

 uint  MaxData()

Valeur de Retour

La quantité maximum de données (séries).

MaxData (méthode Set)

Définit la quantité maximum de données (séries) autorisées.                                    

 void  MaxData(
   const uint  value,  // quantité de données
   )

Paramètres

value

[in] La quantité maximum de données (séries).