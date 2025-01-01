TriangleAA

Dessine un triangle en utilisant l'algorithme d'anti-aliasing.

void TriangleAA(

const int x1,

const int y1,

const int x2,

const int y2,

const int x3,

const int y3,

const uint clr,

const uint style=UINT_MAX

);

Paramètres

x1

[in] Coordonnée X du premier sommet du triangle.

y1

[in] Coordonnée Y du premier sommet du triangle.

x2

[in] Coordonnée X du second sommet du triangle.

y2

[in] Coordonnée Y du second sommet du triangle.

x3

[in] Coordonnée X du troisième sommet du triangle.

y3

[in] Coordonnée Y du troisième sommet du triangle.

clr

[in] Couleur au format ARGB.

style=UINT_MAX

[in] Le style de ligne est une valeur de l'énumération ENUM_LINE_STYLE ou une valeur personnalisée.