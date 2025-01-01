DocumentationSections
NumGrid

Retourne le nombre de divisions de l'échelle verticale lors de l'affichage de la grille sur le graphique.

 uint  NumGrid()

Valeur de Retour

Le nombre de divisions.

Définit le nombre de divisions de l'échelle verticale lors de l'affichage de la grille sur le graphique..                      

 void  NumGrid(
   const uint  value,  // nombre de divisions
   )

Paramètres

value

[in] Le nombre de divisions.