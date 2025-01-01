NumGrid

Retourne le nombre de divisions de l'échelle verticale lors de l'affichage de la grille sur le graphique.

uint NumGrid()

Valeur de Retour

Le nombre de divisions.

NumGrid

Définit le nombre de divisions de l'échelle verticale lors de l'affichage de la grille sur le graphique..

void NumGrid(

const uint value,

)

Paramètres

value

[in] Le nombre de divisions.