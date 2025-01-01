Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques personnalisésCChartCanvasDrawLegendHorizontal
- ColorBackground
- ColorBorder
- ColorText
- ColorGrid
- MaxData
- MaxDescrLen
- ShowFlags
- IsShowLegend
- IsShowScaleLeft
- IsShowScaleRight
- IsShowScaleTop
- IsShowScaleBottom
- IsShowGrid
- IsShowDescriptors
- IsShowPercent
- VScaleMin
- VScaleMax
- NumGrid
- DataOffset
- DataTotal
- DrawDescriptors
- DrawData
- Create
- AllowedShowFlags
- ShowLegend
- ShowScaleLeft
- ShowScaleRight
- ShowScaleTop
- ShowScaleBottom
- ShowGrid
- ShowDescriptors
- ShowValue
- ShowPercent
- LegendAlignment
- Accumulative
- VScaleParams
- DescriptorUpdate
- ColorUpdate
- ValuesCheck
- Redraw
- DrawBackground
- DrawLegend
- DrawLegendVertical
- DrawLegendHorizontal
- CalcScales
- DrawScales
- DrawScaleLeft
- DrawScaleRight
- DrawScaleTop
- DrawScaleBottom
- DrawGrid
- DrawChart
DrawLegendHorizontal
Dessine une légende horizontale.
|
int DrawLegendHorizontal(
Paramètres
w
[in] La largeur maximum du texte dans la légende.
h
[in] La hauteur maximum du texte dans la légende.
Valeur de Retour
Hauteur de la légende en pixels.