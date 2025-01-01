DocumentationSections
DrawLegendHorizontal

Dessine une légende horizontale.                                

 int  DrawLegendHorizontal(
   const int  w,  // 
   const int  h,  // 
   )

Paramètres

w

[in] La largeur maximum du texte dans la légende. 

h

[in] La hauteur maximum du texte dans la légende. 

Valeur de Retour

Hauteur de la légende en pixels.