DataOffset

Retourne la valeur de décalage des données.

 int  DataOffset()

Valeur de Retour

Décalage des données.

Définit la valeur de décalage des données.                                            

 void  DataOffset(
   const int  value,  // décalage
   )

Paramètres

value

[in] Décalage des données.