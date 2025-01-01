DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques personnalisésCChartCanvasAccumulative 

Accumulative

Définit le flag d'accumulation des valeurs pour les séries.                                           

 void  Accumulative(
   const bool  flag=true,  // valeur du flag
   )

Paramètres

flag=true

[in] Valeur du flag :

  • true – la valeur actuelle des séries est remplacée par la somme de toutes les valeurs précédentes.
  • false – le mode standard de dessin des séries. 