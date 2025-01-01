Ressources graphiques personnalisées

Cette section fournit les outils permettant de travailler avec des ressources graphiques personnalisées.

Leur utilisation facilite grandement la personnalisation de l'affichage des graphiques, des dessins et des visualisations de données.

Il existe des classes individuelles pour créer les objets graphiques et les primitives, pour dessiner différents types de diagrammes circulaires et des courbes. Différentes options d'affichage des objets sont implémentées : changement du style et de la couleur des lignes, remplissage, utilisation des séries de données sur le graphique, etc.