Ressources graphiques personnalisées
Cette section fournit les outils permettant de travailler avec des ressources graphiques personnalisées.
Leur utilisation facilite grandement la personnalisation de l'affichage des graphiques, des dessins et des visualisations de données.
Il existe des classes individuelles pour créer les objets graphiques et les primitives, pour dessiner différents types de diagrammes circulaires et des courbes. Différentes options d'affichage des objets sont implémentées : changement du style et de la couleur des lignes, remplissage, utilisation des séries de données sur le graphique, etc.
|
Classe
|
Description
|
Classe de création simplifiée d'images personnalisées
|
Classe de base pour implémenter les classes prévues pour dessiner les graphiques et leurs éléments
|
Classe pour dessiner des histogrammes
|
Classe pour dessiner des courbes
|
Classe pour dessiner des diagrammes circulaires