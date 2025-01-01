DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques personnalisés 

Ressources graphiques personnalisées

Cette section fournit les outils permettant de travailler avec des ressources graphiques personnalisées.

Leur utilisation facilite grandement la personnalisation de l'affichage des graphiques, des dessins et des visualisations de données.

Il existe des classes individuelles pour créer les objets graphiques et les primitives, pour dessiner différents types de diagrammes circulaires et des courbes. Différentes options d'affichage des objets sont implémentées : changement du style et de la couleur des lignes, remplissage, utilisation des séries de données sur le graphique, etc.

Classe

Description

CCanvas

Classe de création simplifiée d'images personnalisées

CChartCanvas

Classe de base pour implémenter les classes prévues pour dessiner les graphiques et leurs éléments

CHistogramChart

Classe pour dessiner des histogrammes

CLineChart

Classe pour dessiner des courbes

CPieChart

Classe pour dessiner des diagrammes circulaires

 