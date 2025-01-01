LineThick

Dessine le segment d'une ligne à main levée avec la largeur spécifiée et utilisant l'antialiasing.

void LineThick(

const int x1,

const int y1,

const int x2,

const int y2,

const uint clr,

const int size,

const uint style,

ENUM_LINE_END end_style

)

Paramètres

x1

[in] Coordonnée X du premier point du segment.

y1

[in] Coordonnée Y du premier point du segment.

x2

[in] Coordonnée X du deuxième point du segment.

y2

[in] Coordonnée Y du deuxième point du segment.

clr

[in] Couleur au format ARGB.

size

[in] Epaisseur de ligne.

style

[in] Le style de ligne est l'une des valeurs de l'énumération ENUM_LINE_STYLE ou une valeur personnalisée.

end_style

[in] Le style de ligne est l'une des valeurs de l'énumération ENUM_LINE_END

ENUM_LINE_END