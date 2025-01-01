- Attach
- Arc
- Pie
- FillPolygon
- FillEllipse
- GetDefaultColor
- ChartObjectName
- Circle
- CircleAA
- CircleWu
- Create
- CreateBitmap
- CreateBitmapLabel
- Destroy
- Ellipse
- EllipseAA
- EllipseWu
- Erase
- Fill
- FillCircle
- FillRectangle
- FillTriangle
- FontAngleGet
- FontAngleSet
- FontFlagsGet
- FontFlagsSet
- FontGet
- FontNameGet
- FontNameSet
- FontSet
- FontSizeGet
- FontSizeSet
- Height
- Line
- LineAA
- LineWu
- LineHorizontal
- LineVertical
- LineStyleSet
- LineThick
- LineThickVertical
- LineThickHorizontal
- LoadFromFile
- PixelGet
- PixelSet
- PixelSetAA
- Polygon
- PolygonAA
- PolygonWu
- PolygonThick
- PolygonSmooth
- Polyline
- PolylineSmooth
- PolylineThick
- PolylineWu
- PolylineAA
- Rectangle
- Resize
- ResourceName
- TextHeight
- TextOut
- TextSize
- TextWidth
- TransparentLevelSet
- Triangle
- TriangleAA
- TriangleWu
- Update
- Width
LineThick
Dessine le segment d'une ligne à main levée avec la largeur spécifiée et utilisant l'antialiasing.
|
void LineThick(
Paramètres
x1
[in] Coordonnée X du premier point du segment.
y1
[in] Coordonnée Y du premier point du segment.
x2
[in] Coordonnée X du deuxième point du segment.
y2
[in] Coordonnée Y du deuxième point du segment.
clr
[in] Couleur au format ARGB.
size
[in] Epaisseur de ligne.
style
[in] Le style de ligne est l'une des valeurs de l'énumération ENUM_LINE_STYLE ou une valeur personnalisée.
end_style
[in] Le style de ligne est l'une des valeurs de l'énumération ENUM_LINE_END
|
ID
|
Description
|
LINE_END_ROUND
|
Les extremités des lignes sont arrondies.
|
LINE_END_BUTT
|
Les extremités des lignes sont coupées.
|
LINE_END_SQUARE
|
Une ligne se termine avec un rectangle plein.