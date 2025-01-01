DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques personnalisésCCanvasLineThick 

Dessine le segment d'une ligne à main levée avec la largeur spécifiée et utilisant l'antialiasing.

void  LineThick(
   const int      x1,            // coordonnée X du premier point du segment 
   const int      y1,            // coordonnée Y du premier point du segment
   const int      x2,            // coordonnée X du deuxième point du segment
   const int      y2,            // coordonnée Y du deuxième point du segment
   const uint     clr,           // couleur 
   const int      size,          // épaisseur de ligne
   const uint     style,         // épaisseur de ligne
   ENUM_LINE_END  end_style      // style de fin de ligne
   )

Paramètres

x1

[in]  Coordonnée X du premier point du segment.

y1

[in]  Coordonnée Y du premier point du segment.

x2

[in]  Coordonnée X du deuxième point du segment.

y2

[in]  Coordonnée Y du deuxième point du segment.

clr

[in]  Couleur au format ARGB.

size

[in]  Epaisseur de ligne.

style

[in]  Le style de ligne est l'une des valeurs de l'énumération ENUM_LINE_STYLE ou une valeur personnalisée.

end_style

[in]  Le style de ligne est l'une des valeurs de l'énumération ENUM_LINE_END

ENUM_LINE_END

ID

Description

LINE_END_ROUND

Les extremités des lignes sont arrondies.

LINE_END_BUTT

Les extremités des lignes sont coupées.

LINE_END_SQUARE

Une ligne se termine avec un rectangle plein.  