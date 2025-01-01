PolylineThick

Dessine une polyline avec la largeur spécifiée et utilisant l'antialiasing.

void PolylineThick(

const int &x[],

const int &y[],

const uint clr,

const int size,

const uint style,

ENUM_LINE_END end_style

)

Paramètres

&x[]

[in] Tableau des coordonnées X des points de la polyline.

&y[]

[in] Tableau des coordonnées X des points de la polyline.

clr

[in] Couleur au format ARGB.

size

[in] Epaisseur de ligne.

style

[in] Le style de ligne est l'une des valeurs de l'énumération ENUM_LINE_STYLE ou une valeur personnalisée.

end_style

[in] Le style de ligne est l'une des valeurs de l'énumération ENUM_LINE_END