DrawScaleTop

Méthode virtuelle pour redessiner l'échelle de valeurs du haut.                                              

 virtual int  DrawScaleTop(
   const bool  draw,  // flag 
   )

Paramètres

draw

[in] Flag indiquant si l'échelle doit être redessinée. 

Valeur de Retour

Hauteur des l'échelle de valeurs.