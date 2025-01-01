CCanvas

CCanvas est une classe pour la création simplifiée d'images personnalisées.

Description

CCanvas fournit la création de ressouces graphiques (avec ou sans lien avec un object graphique) et le dessin de primitives graphiques.

Déclaration

class CCanvas

Titre

#include <Canvas\Canvas.mqh>

Hiérarchie d'héritage CCanvas Descendants directs CChartCanvas, CFlameCanvas

Méthodes de classe par groupes