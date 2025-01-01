- Attach
CCanvas
CCanvas est une classe pour la création simplifiée d'images personnalisées.
Description
CCanvas fournit la création de ressouces graphiques (avec ou sans lien avec un object graphique) et le dessin de primitives graphiques.
Déclaration
|
class CCanvas
Titre
|
#include <Canvas\Canvas.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CCanvas
Descendants directs
CChartCanvas, CFlameCanvas
Méthodes de classe par groupes
|
Création
|
|
Attache l'objet OBJ_BITMAP_LABEL à une instance de la classe CCanvas
|
Crée une ressource graphique non liée à un objet Graphique
|
Crée une ressource graphique liée à un objet Graphique
|
Crée une ressource graphique liée à un objet Graphique
|
Détruit une ressource graphique
|
Propriétés
|
|
Retourne le nom d'un objet lié Graphique
|
Retourne le nom d'une ressource graphique
|
Retourne la largeur d'une ressource graphique
|
Retourne la hauteur d'une ressource graphique
|
Définit le style de la ligne
|
Mise à jour d'un objet à l'écran
|
|
Affiche les changements à l'écran
|
Redimmensionne une ressource graphique
|
Vidage/Remplissage avec une couleur
|
|
Vide ou remplit avec la couleur spécifiée
|
Accès aux données
|
|
Retourne la couleur du point situé aux coordonnées spécifiées
|
Définit la couleur du point situé aux coordonnées spécifiées
|
Primitives de dessin
|
|
Dessine une ligne verticale
|
Dessine une ligne horizontale
|
Dessine une ligne à main levée
|
Dessine une polyline
|
Dessine un polygone
|
Dessine un rectangle
|
Dessine un cercle
|
Dessine un triangle
|
Dessine une ellipse
|
Dessine un arc d'ellipse
|
Dessine un secteur d'ellipse
|
Primitives de dessin avec remplissage
|
|
Dessine un rectangle plein
|
Dessine un cercle plein
|
Dessine un triangle plein
|
Dessine un polygone plein
|
Dessine une ellipse pleine
|
Remplit une zone
|
Primitives de dessin avec antialiasing
|
|
Dessine un pixel
|
Dessine une ligne
|
Dessine une polyline
|
Dessine un polygone
|
Dessine un triangle
|
Dessine un cercle
|
Dessine une ellipse
|
Dessine une ligne
|
Dessine une polyline
|
Dessine un polygone
|
Dessine un triangle
|
Dessine un cercle
|
Dessine une ellipse
|
Dessine le segment d'une ligne à main levée avec la largeur spécifiée et utilisant l'antialiasing.
|
Dessine le segment vertical d'une ligne à main levée avec la largeur spécifiée et utilisant l'antialiasing.
|
Dessine le segment horizontal d'une ligne à main levée avec la largeur spécifiée et utilisant l'antialiasing.
|
Dessine un polygone avec la largeur spécifiée et utilisant 2 algorithmes d'antialiasing
|
Dessine un polygone avec la largeur spécifiée et utilisant l'antialiasing
|
Dessine une polyline avec la largeur spécifiée et utilisant 2 algorithmes d'antialiasing
|
Dessine une polyline avec la largeur spécifiée et utilisant l'antialiasing
|
Texte
|
|
Définit les paramètres de la police de caractères
|
Définit le nom de la police de caractères
|
Définit la taille de la police de caractères
|
Définit les flags de la police de caractères
|
Définit l'angle de pente de la police de caractères
|
Retourne les paramètres de la police de caractères
|
Retourne le nom de la police de caractères
|
Retourne la taille de la police de caractères
|
Retourne les flags de la police de caractères
|
Retourne l'angle de pente de la police de caractères
|
Affiche le texte
|
Retourne la largeur du texte
|
Retourne la hauteur du texte
|
Retourne la taille du texte
|
Transparence
|
|
Définit le niveau de transparence
|
Entrée/sortie
|
|
Lit une image depuis un fichier BMP