CCanvas

CCanvas est une classe pour la création simplifiée d'images personnalisées.

Description

CCanvas fournit la création de ressouces graphiques (avec ou sans lien avec un object graphique) et le dessin de primitives graphiques.

Déclaration

   class CCanvas

Titre

   #include <Canvas\Canvas.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CCanvas

Descendants directs

CChartCanvas, CFlameCanvas

Méthodes de classe par groupes

Création

 

Attach

Attache l'objet OBJ_BITMAP_LABEL à une instance de la classe CCanvas

Create

Crée une ressource graphique non liée à un objet Graphique

CreateBitmap

Crée une ressource graphique liée à un objet Graphique

CreateBitmapLabel

Crée une ressource graphique liée à un objet Graphique

Destroy

Détruit une ressource graphique

Propriétés

 

ChartObjectName

Retourne le nom d'un objet lié Graphique

ResourceName

Retourne le nom d'une ressource graphique

Width

Retourne la largeur d'une ressource graphique

Height

Retourne la hauteur d'une ressource graphique

LineStyleSet

Définit le style de la ligne

Mise à jour d'un objet à l'écran

 

Update

Affiche les changements à l'écran

Resize

Redimmensionne une ressource graphique

Vidage/Remplissage avec une couleur

 

Erase

Vide ou remplit avec la couleur spécifiée

Accès aux données

 

PixelGet

Retourne la couleur du point situé aux coordonnées spécifiées

PixelSet

Définit la couleur du point situé aux coordonnées spécifiées

Primitives de dessin

 

LineVertical

Dessine une ligne verticale

LineHorizontal

Dessine une ligne horizontale

Line

Dessine une ligne à main levée

Polyline

Dessine une polyline

Polygon

Dessine un polygone

Rectangle

Dessine un rectangle

Circle

Dessine un cercle

Triangle

Dessine un triangle

Ellipse

Dessine une ellipse

Arc

Dessine un arc d'ellipse

Pie

Dessine un secteur d'ellipse

Primitives de dessin avec remplissage

 

FillRectangle

Dessine un rectangle plein

FillCircle

Dessine un cercle plein

FillTriangle

Dessine un triangle plein

FillPolygon

Dessine un polygone plein

FillEllipse

Dessine une ellipse pleine

Fill

Remplit une zone

Primitives de dessin avec antialiasing

 

PixelSetAA

Dessine un pixel

LineAA

Dessine une ligne

PolylineAA

Dessine une polyline

PolygonAA

Dessine un polygone

TriangleAA

Dessine un triangle

CircleAA

Dessine un cercle

EllipseAA

Dessine une ellipse

LineWu

Dessine une ligne

PolylineWu

Dessine une polyline

PolygonWu

Dessine un polygone

TriangleWu

Dessine un triangle

CircleWu

Dessine un cercle

EllipseWu

Dessine une ellipse

LineThick

Dessine le segment d'une ligne à main levée avec la largeur spécifiée et utilisant l'antialiasing.

LineThickVertical

Dessine le segment vertical d'une ligne à main levée avec la largeur spécifiée et utilisant l'antialiasing.

LineThickHorizontal

Dessine le segment horizontal d'une ligne à main levée avec la largeur spécifiée et utilisant l'antialiasing.

PolygonSmooth

Dessine un polygone avec la largeur spécifiée et utilisant 2 algorithmes d'antialiasing

PolygonThick

Dessine un polygone avec la largeur spécifiée et utilisant l'antialiasing

PolylineSmooth

Dessine une polyline avec la largeur spécifiée et utilisant 2 algorithmes d'antialiasing

PolylineThick

Dessine une polyline avec la largeur spécifiée et utilisant l'antialiasing

Texte

 

FontSet

Définit les paramètres de la police de caractères

FontNameSet

Définit le nom de la police de caractères

FontSizeSet

Définit la taille de la police de caractères

FontFlagsSet

Définit les flags de la police de caractères

FontAngleSet

Définit l'angle de pente de la police de caractères

FontGet

Retourne les paramètres de la police de caractères

FontNameGet

Retourne le nom de la police de caractères

FontSizeGet

Retourne la taille de la police de caractères

FontFlagsGet

Retourne les flags de la police de caractères

FontAngleGet

Retourne l'angle de pente de la police de caractères

TextOut

Affiche le texte

TextWidth

Retourne la largeur du texte

TextHeight

Retourne la hauteur du texte

TextSize

Retourne la taille du texte

Transparence

 

TransparentLevelSet

Définit le niveau de transparence

Entrée/sortie

 

LoadFromFile

Lit une image depuis un fichier BMP