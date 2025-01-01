DocumentationSections
CreateBitmapLabel

Crée une ressource graphique liée à l'objet Graphique (chart).

1. Crée une ressource graphique dans la fenêtre principale du graphique actuel.

bool  CreateBitmapLabel(
   const string       name,                                 // nom
   const int          x,                                    // coordonnée X
   const int          y,                                    // coordonnée Y
   const int          width,                                // largeur
   const int          height,                               // hauteur
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // format
   );

2. Crée une ressource graphique en utilisant l'identifiant d'un graphique et un numéro de sous-fenêtre.

bool  CreateBitmapLabel(
   const long         chart_id,                             // identifiant d'un graphique
   const int          subwin,                               // numéro de la sous-fenêtre
   const string       name,                                 // nom
   const int          x,                                    // coordonnée X
   const int          y,                                    // coordonnée Y
   const int          width,                                // largeur
   const int          height,                               // hauteur
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // format
   );

Paramètres

chart_id

[in]  Identifiant d'un graphique pour créer un objet.

subwin

[in]  Numéro de la sous-fenêtre d'un graphique pour créer un objet.

name

[in]  Nom de l'objet Graphique (chart) et base de nom pour une ressource graphique.

x

[in]  Coordonnée X du point d'ancrage de l'objet Graphique.

y

[in]  Coordonnée Y du point d'ancrage de l'objet Graphique.

width

[in]  Largeur de la ressource graphique (taille selon l'axe X) en pixels.

height

[in]  Hauteur de la ressource graphique (taille selong l'axe Y) en pixels.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in]  Méthode de traitement de la couleur. Voir la description de la fonction ResourceCreate() pour en savoir plus sur les méthodes de traitement des couleurs.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon

Note

Si la première fonction est utilisée, l'objet est créé dans la fenêtre principale du graphique courant.

La taille d'un objet correspond à la taille d'une ressource graphique.