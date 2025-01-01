CreateBitmapLabel

Crée une ressource graphique liée à l'objet Graphique (chart).

1. Crée une ressource graphique dans la fenêtre principale du graphique actuel.

bool CreateBitmapLabel(

const string name,

const int x,

const int y,

const int width,

const int height,

ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

);

2. Crée une ressource graphique en utilisant l'identifiant d'un graphique et un numéro de sous-fenêtre.

bool CreateBitmapLabel(

const long chart_id,

const int subwin,

const string name,

const int x,

const int y,

const int width,

const int height,

ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

);

Paramètres

chart_id

[in] Identifiant d'un graphique pour créer un objet.

subwin

[in] Numéro de la sous-fenêtre d'un graphique pour créer un objet.

name

[in] Nom de l'objet Graphique (chart) et base de nom pour une ressource graphique.

x

[in] Coordonnée X du point d'ancrage de l'objet Graphique.

y

[in] Coordonnée Y du point d'ancrage de l'objet Graphique.

width

[in] Largeur de la ressource graphique (taille selon l'axe X) en pixels.

height

[in] Hauteur de la ressource graphique (taille selong l'axe Y) en pixels.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in] Méthode de traitement de la couleur. Voir la description de la fonction ResourceCreate() pour en savoir plus sur les méthodes de traitement des couleurs.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon

Note

Si la première fonction est utilisée, l'objet est créé dans la fenêtre principale du graphique courant.

La taille d'un objet correspond à la taille d'une ressource graphique.