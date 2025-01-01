Arc

Dessine l'arc d'une ellipse inscrit dans un rectangle dont les coins sont situés aux points (x1,y1) et (x2,y2). Les limites de l'arc sont coupées par des lignes depuis le centre de l'ellipse, qui s'étendent jusqu'aux points de coordonnées (x3,y3) et (x4,y4).

void Arc(

int x1,

int y1,

int x2,

int y2,

int x3,

int y3,

int x4,

int y4,

const uint clr

);

Paramètres

x1

[in] Coordonnée X du coin supérieur gauche formant le rectangle.

y1

[in] Coordonnée Y du coin supérieur gauche formant le rectangle.

x2

[in] Coordonnée X du coin inférieur droit formant le rectangle.

y2

[in] Coordonnée Y du coin inférieur droit formant le rectangle.

x3

[in] Coordonnée X du premier point, sur lequel une ligne provenant du centre du rectangle est dessinée pour obtenir la limite de l'arc

y3

[in] Coordonnée Y du premier point, sur lequel une ligne provenant du centre du rectangle est dessinée pour obtenir la limite de l'arc

x4

[in] Coordonnée X du deuxième point, sur lequel une ligne provenant du centre du rectangle est dessinée pour obtenir la limite de l'arc

y4

[in] Coordonnée Y du deuxième point, sur lequel une ligne provenant du centre du rectangle est dessinée pour obtenir la limite de l'arc

clr

[in] Couleur au format ARGB. Utiliser la fonction ColorToARGB() pour convertir une variable de type color au format ARGB.

Dessine l'arc d'une ellipse dont le centre est au point (x,y), inscrit dans un rectangle avec des rayons rx et ry. Les limites de l'arc sont recoupées du centre de l'ellipse en utilisant des rayons formés par les angles fi3 et fi4.

void Arc(

int x,

int y,

int rx,

int ry,

int fi3,

int fi4,

const uint clr

);

Dessine l'arc d'une ellipse dont le centre est au point (x,y), inscrit dans un rectangle avec des rayons rx et ry, et retourne également les coordonnées des limites de l'arc. Les limites de l'arc sont recoupées du centre de l'ellipse en utilisant des rayons formés par les angles fi3 et fi4.

void Arc(

int x,

int y,

int rx,

int ry,

int fi3,

int fi4,

int& x3,

int& y3,

int& x4,

int& y4,

const uint clr

);

Paramètres

x

[in] Coordonnée X du centre de l'ellipse.

y

[in] Coordonnée Y du centre de l'ellipse.

rx

[in] Rayon de l'ellipse sur l'axe X, en pixels.

ry

[in] Rayon de l'ellipse sur l'axe X, en pixels.

fi3

[in] Angle en radians, définissant la première limite de l'arc.

fi4

[in] Angle en radians, définissant la deuxième limite de l'arc.

x3

[out] Variable pour récupérer la coordonnée X de la première limite de l'arc.

y3

[out] Variable pour récupérer la coordonnée Y de la première limite de l'arc.

x4

[out] Variable pour récupérer la coordonnée X de la deuxième limite de l'arc.

y4

[out] Variable pour récupérer la coordonnée Y de la deuxième limite de l'arc.

clr

[in] Couleur au format ARGB. Utiliser la fonction ColorToARGB() pour convertir une variable de type color au format ARGB.

