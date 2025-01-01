- Attach
PolylineSmooth
Dessine une polyline avec la largeur spécifiée et utilisant 2 algorithmes d'antialiasing de façon consécutive. Les segments individuels sont d'abord lissés selon les courbes de Bezier. L'algorithme d'antialiasing est ensuite appliqué sur la polyline construit à partir de ces segments pour améliorer la qualité du rendu.
|
void PolylineSmooth(
Paramètres
&x[]
[in] Tableau des coordonnées X des points de la polyline.
&y[]
[in] Tableau des coordonnées X des points de la polyline.
clr
[in] Couleur au format ARGB.
size
[in] Epaisseur de ligne.
style=STYLE_SOLID
[in] Le style de ligne est l'une des valeurs de l'énumération ENUM_LINE_STYLE ou une valeur personnalisée.
end_style=LINE_END_ROUND
[in] Le style de ligne est l'une des valeurs de l'énumération ENUM_LINE_END.
tension=0.5
[in] Valeur du paramètre de lissage.
step=10
[in] Le pas d'approximation.