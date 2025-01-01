DocumentationSections
PolylineSmooth

Dessine une polyline avec la largeur spécifiée et utilisant 2 algorithmes d'antialiasing de façon consécutive. Les segments individuels sont d'abord lissés selon les courbes de Bezier. L'algorithme d'antialiasing est ensuite appliqué sur la polyline construit à partir de ces segments pour améliorer la qualité du rendu.

void  PolylineSmooth(
   const int&       x[],                         // tableau des coordonnées X des points de la polyline
   const int&       y[],                         // tableau des coordonnées Y des points de la polyline
   const uint       clr,                         // couleur 
   const int        size,                        // épaisseur de ligne
   ENUM_LINE_STYLE  style=STYLE_SOLID,           // épaisseur de ligne
   ENUM_LINE_END    end_style=LINE_END_ROUND,    // style de fin de ligne
   double           tension=0.5,                 // valeur du paramètre d'antialiasing
   double           step=10                      // pas d'approximation
   )

Paramètres

&x[]

[in]  Tableau des coordonnées X des points de la polyline.

&y[]

[in]  Tableau des coordonnées X des points de la polyline.

clr

[in]  Couleur au format ARGB.

size

[in]  Epaisseur de ligne.

style=STYLE_SOLID

[in]  Le style de ligne est l'une des valeurs de l'énumération ENUM_LINE_STYLE ou une valeur personnalisée.

end_style=LINE_END_ROUND

[in]  Le style de ligne est l'une des valeurs de l'énumération ENUM_LINE_END.

tension=0.5

[in]  Valeur du paramètre de lissage.

step=10

[in]  Le pas d'approximation.

 