PolylineSmooth

Dessine une polyline avec la largeur spécifiée et utilisant 2 algorithmes d'antialiasing de façon consécutive. Les segments individuels sont d'abord lissés selon les courbes de Bezier. L'algorithme d'antialiasing est ensuite appliqué sur la polyline construit à partir de ces segments pour améliorer la qualité du rendu.

void PolylineSmooth(

const int& x[],

const int& y[],

const uint clr,

const int size,

ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID,

ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND,

double tension=0.5,

double step=10

)

Paramètres

&x[]

[in] Tableau des coordonnées X des points de la polyline.

&y[]

[in] Tableau des coordonnées X des points de la polyline.

clr

[in] Couleur au format ARGB.

size

[in] Epaisseur de ligne.

style=STYLE_SOLID

[in] Le style de ligne est l'une des valeurs de l'énumération ENUM_LINE_STYLE ou une valeur personnalisée.

end_style=LINE_END_ROUND

[in] Le style de ligne est l'une des valeurs de l'énumération ENUM_LINE_END.

tension=0.5

[in] Valeur du paramètre de lissage.

step=10

[in] Le pas d'approximation.