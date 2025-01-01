DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques personnalisésCCanvasTransparentLevelSet 

TransparentLevelSet

Définit le niveau de transparence.

void  TransparentLevelSet(
   const uchar  value      // valeur
   );

Paramètres

value

[in]  Nouvelle valeur du niveau de transparence.

Note

0 signifie transparence complète, tandis que 255 signifie opacité totale.

Définir le niveau de transparence affecte tous les objets précédemment dessinés. Le niveau de transparence spécifié n'affecte pas les créations suivantes.