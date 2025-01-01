PolygonThick

Dessine un polygone avec la largeur spécifiée et utilisant l'antialiasing.

void PolygonThick(

const int& x[],

const int& y[],

const uint clr,

const int size,

const uint style,

ENUM_LINE_END end_style

)

Paramètres

x[]

[in] Tableau des coordonnées X des points du polygone.

y[]

[in] Tableau des coordonnées Y des points du polygone.

clr

[in] Couleur au format ARGB.

size

[in] Epaisseur de ligne.

style

[in] Le style de ligne est l'une des valeurs de l'énumération ENUM_LINE_STYLE ou une valeur personnalisée.

end_style

[in] Le style de ligne est l'une des valeurs de l'énumération ENUM_LINE_END.