DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques personnalisésCChartCanvasVScaleMin 

VScaleMin (méthode Get)

Retourne la valeur minimum de l'échelle verticale de valeurs.

 double  VScaleMin()

Valeur de Retour

La valeur minimum sur l'échelle verticale.

VScaleMin (méthode Set)

Définit la valeur minimum sur l'échelle verticale.                  

 void  VScaleMin(
   const double  value,    // valeur sur l'échelle verticale
   )

Paramètres

value

[in] La valeur minimum.