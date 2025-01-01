DocumentationSections
CCanvas 

LineThickVertical

Dessine le segment vertical d'une ligne à main levée avec la largeur spécifiée et utilisant l'antialiasing.

void  LineThickVertical(
   const int      x,             // coordonnée X du segment
   const int      y1,            // coordonnée Y du premier point du segment
   const int      y2,            // coordonnée Y du deuxième point du segment
   const uint     clr,           // couleur
   const int      size,          // épaisseur de ligne
   const uint     style,         // épaisseur de ligne
   ENUM_LINE_END  end_style      // style de fin de ligne
   )

Paramètres

x

[in]  Coordonnée X du segment.

y1

[in]  Coordonnée Y du premier point du segment.

y2

[in]  Coordonnée Y du deuxième point du segment.

clr

[in]  Couleur au format ARGB.

size

[in]  Epaisseur de ligne.

style

[in]  Le style de ligne est l'une des valeurs de l'énumération ENUM_LINE_STYLE ou une valeur personnalisée.

end_style

[in]  Le style de ligne est l'une des valeurs de l'énumération ENUM_LINE_END.

 