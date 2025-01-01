LineThickVertical

Dessine le segment vertical d'une ligne à main levée avec la largeur spécifiée et utilisant l'antialiasing.

void LineThickVertical(

const int x,

const int y1,

const int y2,

const uint clr,

const int size,

const uint style,

ENUM_LINE_END end_style

)

Paramètres

x

[in] Coordonnée X du segment.

y1

[in] Coordonnée Y du premier point du segment.

y2

[in] Coordonnée Y du deuxième point du segment.

clr

[in] Couleur au format ARGB.

size

[in] Epaisseur de ligne.

style

[in] Le style de ligne est l'une des valeurs de l'énumération ENUM_LINE_STYLE ou une valeur personnalisée.

end_style

[in] Le style de ligne est l'une des valeurs de l'énumération ENUM_LINE_END.