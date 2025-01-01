DocumentaciónSecciones
ColorBorder (método Get)

Retorna el color de los límites.

 uint  ColorBorder()

Valor devuelto

Color de los límites.

ColorBorder (método Set)

Establece el color de los límites                                            

 void  ColorBorder(
   const uint  value,  // color de los límites 
   )

Parámetros

value

[in]  Color de los límites.