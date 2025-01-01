DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos personalizadosCCanvasFontGet 

FontGet

Devuelve los parámetros de la fuente actual.

void  FontGet(
   string&  name,      // nombre
   int&     size,      // tamaño
   uint&    flags,     // banderas
   uint&    angle      // ángulo de inclinación
   );

Parámetros

name

[out]  Referencia a la variable que almacena el nombre de la fuente.

size

[out]  Referencia a la variable que almacena el tamaño de la fuente.

flags

[out]  Referencia a la variable que almacena las banderas de la fuente.

angle

[out]  Referencia a la variable que almacena el ángulo de inclinación de la fuente.