FontGet

Devuelve los parámetros de la fuente actual.

void FontGet(

string& name,

int& size,

uint& flags,

uint& angle

);

Parámetros

name

[out] Referencia a la variable que almacena el nombre de la fuente.

size

[out] Referencia a la variable que almacena el tamaño de la fuente.

flags

[out] Referencia a la variable que almacena las banderas de la fuente.

angle

[out] Referencia a la variable que almacena el ángulo de inclinación de la fuente.