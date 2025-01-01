Pie

Dibuja un sector coloreado de la elipse, inscrito en el rectángulo con los ángulos (x1,y1) y (x2,y2). Los límites del sector se cortan con las líneas desde el centro de la elipse, que buscan los dos puntos con las coordenadas (x3,y3) y (x4,y4).

void Pie(

int x1,

int y1,

int x2,

int y2,

int x3,

int y3,

int x4,

int y4,

const uint clr,

const uint fill_clr

);

Parámetros

x1

[in] Coordenada X del ángulo superior izquierdo que define el rectángulo.

y1

[in] Coordenada Y del ángulo superior izquierdo que define el rectángulo.

x2

[in] Coordenada X del ángulo inferior derecho que define el rectángulo.

y2

[in] Coordenada Y del ángulo inferior derecho que define el rectángulo.

x3

[in] Coordenada X del primer punto hacia el que se traza la línea desde el centro del rectángulo para obtener el límite del arco.

y3

[in] Coordenada Y del primer punto hacia el que se traza la línea desde el centro del rectángulo para obtener el límite del arco.

x4

[in] Coordenada X del segundo punto hacia el que se traza la línea desde el centro del rectángulo para obtener el límite del arco.

y4

[in] Coordenada Y del segundo punto hacia el que se traza la línea desde el centro del rectángulo para obtener el límite del arco.

clr

[in] Color del límite del sector en formato ARGB.

fill_clr

[in] Color del rellenado del sector en formato ARGB. Para transformar un color en el formato ARGB, use la función ColorToARGB().

Dibuja el sector coloreado de la elipse con el centro en el punto (x,y), inscrito en el rectángulo con los radios rx y ry. Los límites del sector se cortan con los rayos desde centro de la elipse, establecidos con los ángulos fi3 y fi4.

void Pie(

int x,

int y,

int rx,

int ry,

int fi3,

int fi4,

const uint clr,

const uint fill_clr

);

Dibuja el sector coloreado de la elipse con el centro en el punto (x,y), inscrito en un rectángulo con los radios rx y ry, y retorna las coordenadas de los límites del arco. Los límites del sector se cortan con los rayos desde centro de la elipse, establecidos con los ángulos fi3 y fi4.

void Pie(

int x,

int y,

int rx,

int ry,

int fi3,

int fi4,

int& x3,

int& y3,

int& x4,

int& y4,

const uint clr,

const uint fill_clr

);

Parámetros

x

[in] Coordenada X del centro de la elipse.

y

[in] Coordenada Y del centro de la elipse

rx

[in] Radio de la elipse según la coordenada X, en píxeles.

ry

[in] Radio de la elipse según la coordenada X, en píxeles.

fi3

[in] Ángulo en radianes que establece el primer límite del arco

fi4

[in] Ángulo en radianes que establece el segundo límite del arco

x3

[out] Variable para obtener la coordenada X del primer límite del arco.

y3

[out] Variable para obtener la coordenada Y del primer límite del arco.

x4

[out] Variable para obtener la coordenada X del segundo límite del arco.

y4

[out] Variable para obtener la coordenada Y del segundo límite del arco.

clr

[in] Color del límite del sector en formato ARGB.

fill_clr

[in] Color del rellenado del sector en formato ARGB. Para transformar un color en el formato ARGB, use la función ColorToARGB().

Ejemplos de llamada de los métodos de clase: