FontNameSet

Establece el nombre de la fuente.

bool  FontNameSet(
   string  name      // nombre
   );

Parámetros

name

[in]  Nombre de la fuente. Por ejemplo, "Arial".

Valor devuelto

true - si se ejecuta correctamente, en caso contrario - false