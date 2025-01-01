DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos personalizadosCCanvasCircleWu 

CircleWu

Dibuja un círculo utilizando un algoritmo antialiasing Wu.

void  CircleWu(
   const int     x,       // coordenada X
   const int     y,       // coordenada Y
   const double  r,       // radio
   const uint    clr      // color
   );

Parámetros

x

[in]  Coordenada X del centro del círculo.

y

[in]  Coordenada Y del centro del círculo

r

[in]  Radio del círculo.

clr

[in]  Color en formato ARGB.