DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos personalizadosCCanvasLineThickVertical 

LineThickVertical

Dibuja un segmento vertical de una línea aleatoria con un grosor establecido usando un algoritmo de suavizado.

void  LineThickVertical(
   const int      x,             // coordenada X del segmento
   const int      y1,            // coordenada Y del primer punto del segmento
   const int      y2,            // coordenada Y del segundo punto del segmento
   const uint     clr,           // color
   const int      size,          // grosor de la línea
   const uint     style,         // estilo de la línea
   ENUM_LINE_END  end_style      // estilo de los extremos de la línea
   )

Parámetros

x

[in]  Coordenada X del segmento.

y1

[in]  Coordenada Y del primer punto del segmento.

y2

[in]  Coordenada Y del segundo punto del segmento.

clr

[in]  Color en formato ARGB.

size

[in]  Grosor de la línea.

style

[in]  El estilo de la línea es uno de los valores de la enumeración ENUM_LINE_STYLE o un valor personalizado.

end_style

[in]  El estilo de los extremos de la línea es uno de los valores de la enumeración ENUM_LINE_END.

 