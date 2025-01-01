DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos personalizadosCChartCanvasDrawScaleRight 

DrawScaleRight

Método virtual para el redibujado de la escala derecha de valores.                                            

 virtual int  DrawScaleRight(
   const bool  draw,  // bandera
   )

Parámetros

draw

[in] bandera que indica si hay que redibujar la escala.

Valor devuelto

Anchura de la escala de valores.