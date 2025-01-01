DocumentaciónSecciones
VScaleMax

Retorna el máximo en la escala vertical de valores.

 double  VScaleMax()

Valor devuelto

Valor máximo en la escala vertical.

Establece el máximo en la escala vertical de valores.                        

 void  VScaleMax(
   const double  value,  //   valor en la vertical 
   )

Parámetros

value

[in] Valor mínimo.