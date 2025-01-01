DocumentaciónSecciones
PolylineThick

Dibuja una línea quebrada con el grosor establecido usando algoritmo de suavizado.

void  PolylineThick(
   const int      &x[],          // matriz de coordenadas X de los puntos de la línea quebrada
   const int      &y[],          // matriz de coordenadas Y de los puntos de la línea quebrada
   const uint     clr,           // color
   const int      size,          // grosor de la línea
   const uint     style,         // estilo de la línea
   ENUM_LINE_END  end_style      // estilo de los extremos de la línea
   )

Parámetros

&x[]

[in]  Matriz de coordenadas X de los puntos de la línea quebrada.

&y[]

[in]  Matriz de coordenadas Y de los puntos de la línea quebrada.

clr

[in]  Color en formato ARGB.

size

[in]  Grosor de la línea.

style

[in]  El estilo de la línea es uno de los valores de la enumeración ENUM_LINE_STYLE o un valor personalizado.

end_style

[in]  El estilo de los extremos de la línea es uno de los valores de la enumeración ENUM_LINE_END

 