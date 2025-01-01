DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos personalizadosCCanvasCircle 

Circle

Dibuja un círculo

void  Circle(
   int         x,       // coordenada X
   int         y,       // coordenada Y
   int         r,       // radio
   const uint  clr      // color
   );

Parámetros

x

[in]  Coordenada X del centro del círculo.

y

[in]  Coordenada Y del centro del círculo

r

[in]  Radio del círculo.

clr

[in]  Color en formato ARGB.