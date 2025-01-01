DocumentaciónSecciones
MaxData (método Get)

Retorna el número máximo de datos permitido (series).

 uint  MaxData()

Valor devuelto

Número máximo de datos (series).

MaxData (método Set)

Establece el número máximo de datos permitido (series).                                    

 void  MaxData(
   const uint  value,  // Número de datos
   )

Parámetros

value

[in] Número máximo de datos (series).