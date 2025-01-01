DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos personalizadosCCanvasFontSizeSet 

FontSizeSet

Establece el tamaño de la fuente.

bool  FontSizeSet(
   int  size      // tamaño
   );

Parámetros

size

[in]  Tamaño de la fuente. Consultar la descripción de la función TextSetFont() para más información sobre cómo establecer el tamaño.

Valor devuelto

true - si se ejecuta correctamente, en caso contrario - false