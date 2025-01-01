DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos personalizadosCCanvasResize 

Resize

Cambia el tamaño de un recurso gráfico.

bool  Resize(
   const int  width,      // anchura
   const int  height      // altura
   );

Parámetros

width

[in]  Nueva anchura del recurso gráfico.

height

[in]  Nueva altura del recurso gráfico.

Valor devuelto

true - si se ejecuta correctamente, en caso contrario - false

Nota

La imagen anterior no queda guardada cuando se cambia el tamaño.