Resize

Cambia el tamaño de un recurso gráfico.

bool Resize(

const int width,

const int height

);

Parámetros

width

[in] Nueva anchura del recurso gráfico.

height

[in] Nueva altura del recurso gráfico.

Valor devuelto

true - si se ejecuta correctamente, en caso contrario - false

Nota

La imagen anterior no queda guardada cuando se cambia el tamaño.