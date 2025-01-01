DocumentaciónSecciones
Dibuja una elipse coloreada, inscrita en un rectángulo con las coordenadas establecidas.

void  FillPolygon(
   int         x1,      // coordenada X del ángulo superior izquierdo del rectángulo
   int         y1,      // coordenada Y del ángulo superior izquierdo del rectángulo
   int         x2,      // coordenada X del ángulo inferior derecho del rectángulo
   int         y2,      // coordenada Y del ángulo inferior derecho del rectángulo
   const uint  clr       // color de la elipse
   );

Parámetros

x1

[in]  Coordenada X del ángulo superior izquierdo que define el rectángulo.

y1

[in]  Coordenada Y del ángulo superior izquierdo que define el rectángulo.

x2

[in]  Coordenada X del ángulo inferior derecho que define el rectángulo.

y2

[in]  Coordenada Y del ángulo inferior derecho que define el rectángulo.

clr

[in]  Color en formato ARGB.