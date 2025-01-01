DocumentaciónSecciones
ColorGrid (método Get)

Retorna el color de la cuadrícula.

 uint  ColorGrid()

Valor devuelto

Color de la cuadrícula.

ColorGrid (método Set)

Establece el color de la cuadrícula.

 void  ColorGrid(
   const uint  value,  // color de la cuadrícula 
   )

Parámetros

value

[in]  Color de la cuadrícula.  