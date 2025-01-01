DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos personalizadosCChartCanvasIsShowScaleBottom 

IsShowScaleBottom

Retorna la bandera de visibilidad de la escala de valores de abajo.

 bool  IsShowScaleBottom()

Valor devuelto

true si la escala de valores es visible, de lo contrario, false.