Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos personalizadosCCanvasPolygonThick 

PolygonThick

Dibuja un polígono con el grosor establecido usando un algoritmo de suavizado.

void  PolygonThick(
   const int&      x[],          // matriz de coordenadas X de los puntos del polígono
   const int&      y[],          // matriz de coordenadas Y de los puntos del polígono
   const uint     clr,           // color
   const int      size,          // grosor de la línea
   const uint     style,         // estilo de la línea
   ENUM_LINE_END  end_style      // estilo de los extremos de la línea
   )

Parámetros

x[]

[in]  Matriz de coordenadas X de los puntos del polígono.

y[]

[in]  Matriz de coordenadas Y de los puntos del polígono.

clr

[in]  Color en formato ARGB.

size

[in]  Grosor de la línea.

style

[in]  El estilo de la línea es uno de los valores de la enumeración ENUM_LINE_STYLE o un valor personalizado.

end_style

[in]  El estilo de los extremos de la línea es uno de los valores de la enumeración ENUM_LINE_END.

 