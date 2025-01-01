DocumentaciónSecciones
LineThick

Dibuja un segmento de una línea aleatoria con un grosor establecido usando un algoritmo de suavizado.

void  LineThick(
   const int      x1,            // coordenada X del primer punto del segmento 
   const int      y1,            // coordenada Y del primer punto del segmento
   const int      x2,            // coordenada X del segundo punto del segmento
   const int      y2,            // coordenada Y del segundo punto del segmento
   const uint     clr,           // color 
   const int      size,          // grosor de la línea
   const uint     style,         // estilo de la línea
   ENUM_LINE_END  end_style      // estilo de los extremos de la línea
   )

Parámetros

x1

[in]  Coordenada X del primer punto del segmento.

y1

[in]  Coordenada Y del primer punto del segmento.

x2

[in]  Coordenada X del segundo punto del segmento.

y2

[in]  Coordenada Y del segundo punto del segmento.

clr

[in]  Color en formato ARGB.

size

[in]  Grosor de la línea.

style

[in]  El estilo de la línea es uno de los valores de la enumeración ENUM_LINE_STYLE o un valor personalizado.

end_style

[in]  El estilo de los extremos de la línea es uno de los valores de la enumeración ENUM_LINE_END

ENUM_LINE_END

Identificador

Descripción

LINE_END_ROUND

Los extremos de las líneas se redondean.

LINE_END_BUTT

Los extremos de las líneas se cortan.

LINE_END_SQUARE

La línea finaliza con un rectángulo coloreado.  