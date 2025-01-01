DocumentaciónSecciones
PolygonSmooth

Dibuja  un polígono con el grosor establecido usando dos algoritmos de suavizado de forma secuencial. En primer lugar, usando como base las curvas de Bezier, se suavizan segmentos aparte. A continuación, para aumentar la calidad de dibujado se aplica un algoritmo bitmap al polígono construido a partir de estos segmentos.

void  PolygonSmooth(
   int&             x[],                          // matriz de coordenadas X de los puntos del polígono
   int&             y[],                          // matriz de coordenadas Y de los puntos del polígono
   const uint       clr,                          // color
   const int        size,                         // grosor de la línea
   ENUM_LINE_STYLE  style=STYLE_SOLID,            // estilo de la línea
   ENUM_LINE_END    end_style=LINE_END_ROUND,     // estilo de los extremos de la línea
   double           tension=0.5,                  // valor del parámetro de suavizado
   double           step=10                       // longitud de las líneas que se aproximan
   )

Parámetros

&x[]

[in]  Matriz de coordenadas X de los puntos del polígono.

&y[]

[in]  Matriz de coordenadas Y de los puntos del polígono.

clr

[in]  Color en formato ARGB.

size

[in]  Grosor de la línea.

style=STYLE_SOLID

[in]  El estilo de la línea es uno de los valores de la enumeración ENUM_LINE_STYLE o un valor personalizado.

end_style=LINE_END_ROUND

[in]  El estilo de los extremos de la línea es uno de los valores de la enumeración ENUM_LINE_END.

tension=0.5

[in]  Valor del parámetro de suavizado.

step=10

[in]  Longitud de las líneas que se aproximan.

 