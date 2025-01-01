- Attach
PolygonSmooth
Dibuja un polígono con el grosor establecido usando dos algoritmos de suavizado de forma secuencial. En primer lugar, usando como base las curvas de Bezier, se suavizan segmentos aparte. A continuación, para aumentar la calidad de dibujado se aplica un algoritmo bitmap al polígono construido a partir de estos segmentos.
|
void PolygonSmooth(
Parámetros
&x[]
[in] Matriz de coordenadas X de los puntos del polígono.
&y[]
[in] Matriz de coordenadas Y de los puntos del polígono.
clr
[in] Color en formato ARGB.
size
[in] Grosor de la línea.
style=STYLE_SOLID
[in] El estilo de la línea es uno de los valores de la enumeración ENUM_LINE_STYLE o un valor personalizado.
end_style=LINE_END_ROUND
[in] El estilo de los extremos de la línea es uno de los valores de la enumeración ENUM_LINE_END.
tension=0.5
[in] Valor del parámetro de suavizado.
step=10
[in] Longitud de las líneas que se aproximan.