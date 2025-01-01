PolygonSmooth

Dibuja un polígono con el grosor establecido usando dos algoritmos de suavizado de forma secuencial. En primer lugar, usando como base las curvas de Bezier, se suavizan segmentos aparte. A continuación, para aumentar la calidad de dibujado se aplica un algoritmo bitmap al polígono construido a partir de estos segmentos.

void PolygonSmooth(

int& x[],

int& y[],

const uint clr,

const int size,

ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID,

ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND,

double tension=0.5,

double step=10

)

Parámetros

&x[]

[in] Matriz de coordenadas X de los puntos del polígono.

&y[]

[in] Matriz de coordenadas Y de los puntos del polígono.

clr

[in] Color en formato ARGB.

size

[in] Grosor de la línea.

style=STYLE_SOLID

[in] El estilo de la línea es uno de los valores de la enumeración ENUM_LINE_STYLE o un valor personalizado.

end_style=LINE_END_ROUND

[in] El estilo de los extremos de la línea es uno de los valores de la enumeración ENUM_LINE_END.

tension=0.5

[in] Valor del parámetro de suavizado.

step=10

[in] Longitud de las líneas que se aproximan.