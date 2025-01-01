DocumentaciónSecciones
Retorna la bandera de visibilidad de la escala de valores de la derecha.

 bool  IsShowScaleRight()

Valor devuelto

true si la escala de valores es visible, de lo contrario, false.