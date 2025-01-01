DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos personalizadosCCanvasTextSize 

TextSize

Devuelve el tamaño del texto.

void  TextSize(
   const string  text,       // texto
   int&          width,      // anchura
   int&          height      // altura
   );

Parámetros

text

[in]  Texto a medir.

width

[out]  Referencia a la variable que almacena la anchura del texto.

height

[out]  Referencia a la variable que almacena la altura del texto.

Nota

Para medir el texto se utiliza la fuente actual.