TextSize

Devuelve el tamaño del texto.

void TextSize(

const string text,

int& width,

int& height

);

Parámetros

text

[in] Texto a medir.

width

[out] Referencia a la variable que almacena la anchura del texto.

height

[out] Referencia a la variable que almacena la altura del texto.

Nota

Para medir el texto se utiliza la fuente actual.