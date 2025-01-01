DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos personalizadosCCanvasFontFlagsSet 

FontFlagsSet

Establece las banderas de la fuente.

bool  FontFlagsSet(
   uint  flags      // banderas
   );

Parámetros

flags

[in]  Banderas de creación de la fuente. Consultar la descripción de la función TextSetFont() para más información sobre las banderas.

Valor devuelto

true - si se ejecuta correctamente, en caso contrario - false