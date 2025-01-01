FontSet

Establece la fuente actual.

bool FontSet(

const string name,

const int size,

const uint flags=0,

const uint angle=0

);

Parámetros

name

[in] Nombre de la fuente. Por ejemplo, "Arial".

size

[in] Tamaño de la fuente. Consultar la descripción de la función TextSetFont() para más información sobre cómo establecer el tamaño.

flags=0

[in] Banderas de creación de la fuente. Consultar la descripción de la función TextSetFont() para más información sobre las banderas.

angle=0

[in] Ángulo de inclinación de la fuente en décimas de grado.

Valor devuelto

true - si se ejecuta correctamente, en caso contrario - false