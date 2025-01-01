DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos personalizadosCCanvasFontSet 

FontSet

Establece la fuente actual.

bool  FontSet(
   const string  name,        // nombre
   const int     size,        // tamaño
   const uint    flags=0,     // banderas
   const uint    angle=0      // ángulo
   );

Parámetros

name

[in]  Nombre de la fuente. Por ejemplo, "Arial".

size

[in]  Tamaño de la fuente. Consultar la descripción de la función TextSetFont() para más información sobre cómo establecer el tamaño.

flags=0

[in]  Banderas de creación de la fuente. Consultar la descripción de la función TextSetFont() para más información sobre las banderas.

angle=0

[in]  Ángulo de inclinación de la fuente en décimas de grado.

Valor devuelto

true - si se ejecuta correctamente, en caso contrario - false