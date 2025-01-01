TextOut

Muestra el texto.

void TextOut(

int x,

int y,

string text,

const uint clr,

uint alignment=0

);

Parámetros

x

[in] Coordenada X del texto ancla.

y

[in] Coordenada Y del texto ancla.

text

[in] Texto a mostrar.

clr

[in] Color en formato ARGB.

alignment=0

[in] Método de anclaje del texto. Consultar la descripción de la función TextOut() para más información sobre los métodos de anclaje.

Nota

La fuente actual se utiliza para mostrar el texto.