Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos personalizadosCCanvasTextOut 

TextOut

Muestra el texto.

void  TextOut(
   int         x,               // coordenada X
   int         y,               // coordenada Y
   string      text,            // texto
   const uint  clr,             // color
   uint        alignment=0      // alineación
   );

Parámetros

x

[in]  Coordenada X del texto ancla.

y

[in]  Coordenada Y del texto ancla.

text

[in]  Texto a mostrar.

clr

[in]  Color en formato ARGB.

alignment=0

[in]  Método de anclaje del texto. Consultar la descripción de la función TextOut() para más información sobre los métodos de anclaje.

Nota

La fuente actual se utiliza para mostrar el texto.